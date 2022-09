Su Tik Tok festa brindisi e balli 2013 fra Zelensky e il conduttore tv preferito di Putin

Spuntano fuori su Tik Tok le immagini della festa con brindisi e balli 2013 fra Zelensky e il conduttore tv preferito di Putin, Vladimir Soloviev. Un video pubblicato da un account che ha numerose immagini d’annata dell’attuale presidente ucraino, che a quell’epoca faceva ancora l’attore comico.

Immagini lontanissime

Soloviev brinda in collegamento tv la notte di capodanno 2013 con il comico ucraino, protagonista della serata alla tv di Kiev. Poi iniziano i balletti, che trascinano anche il conduttore della televisione russa che segue il ritmo allegro come fosse in discoteca e muove le braccia ridendo. Clima certo irripetibile a dieci anni di distanza.

Come Zelensky ha da tempo archiviato la sua vita da attore, comico e cantante (iniziata da giovanissimo), Soloviev ha archiviato brindisi e sorrisi, diventando uno dei principali propagandisti televisivi di Putin, protagonista anche di trasmissioni molto discusse in cui venivano esposte armi da fuoco e poezzi dell’artiglieria usata in campo di guerra.