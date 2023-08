Eurovita, i top manager nel board della newco, Generali e Unipol capofila

I top manager del board della newco per Eurovita

Un board di top manager del settore assicurativo per Cronos Vita, la newco che dovrà farsi carico delle spoglie di Eurovita per il salvataggio della compagnia. In attesa di Alessandro Santoliquido, appena dimessosi da commissario di Eurovita per diventare, dopo la pausa agostana, direttore generale di Cronos.

I posti in consiglio

Lo scorso 3 agosto, nello studio milanese del notaio Marchetti, in via dell’Agnello, si sono presentati i rappresentati delle cinque compagnie assicurative che si faranno carico dei clienti Eurovita. Ovvero Generali, Unipol, Poste Vita, Intesa Vita e Allianz. Capitale iniziale di 50 mila euro suddiviso equamente tra le cinque compagnie, nel board della newco entrano i manager della prima fila per ciascun socio. La sede della newco è stata fissata presso gli uffici di Eurovita, a Milano.

Il presidente sarà infatti Giancarlo Fancel, a capo di Generali Italia. Fancel sarà affiancato come vicepresidente da Matteo Laterza, amministratore delegato di UnipolSai e uni dei manager più vicini al numero uno del gruppo, Carlo Cimbri. In consiglio anche Andrea Novelli, ad di Poste Vita. Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Vita e presidente di Intesa Sanpaolo Assicura. E Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia.

Generali e Unipol capofila

Ai primi due spettano i poteri di rappresentanza della società, per rispecchiare anche il maggiore impegno delle due compagnie come “capofila” dell’operazione di sistema per il salvataggio di Eurovita. La newco è ancora inattiva. Diventerà pienamente operativa in settembre. Prima, deve arrivare la messa in liquidazione di Eurovita della quale Cronos Vita acquisirà parte degli asset. E l’ottenimento delle licenze da parte dell’Ivass.