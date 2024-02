Risparmio, alle Poste buoni fruttiferi per i minorenni al via

Prende i via la sottoscrizione dei nuovi buoni fruttiferi postali nominativi per i minorenni, emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato e collocati in esclusiva da Poste Italiane. I Buoni potranno essere regalati da chiunque – genitori, nonni, parenti, amici – e promettono di generare interessi sino al compimento della maggiore età. Una forma di risparmio dedicata a tutti coloro che hanno da zero a 16 anni e mezzo e che va a sostituire il vecchio buono al portatore, unica forma di risparmio sinora consentita per il minore.

Rendimento e scadenza

Il rendimento annuo lordo del nuovo buono per i minorenni può arrivare al 6%, ma aumenterà nel corso degli anni per scaglioni, come qualsiasi altro buono fruttifero. Confrontando il rendimento massimo del 6% con un titolo di stato di scadenza vicina, ad esempio un BTP a 20 anni, che rende il 4,59%, la convenienza salta all’occhio.

In caso di rimborso anticipato prima dei 18 anni, possibile in ogni momento a partire da 18 mesi dall’emissione, occorrerà chiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare. E il tasso di interesse applicato sarà solo dello 0,50% con una pesante penalizzazione per chi richiede la restituzione del capitale investito prima della scadenza. Il titolo diventerà infruttifero al compimento del 18esimo anno.

La scadenza del buono per i minori ovviamente dipenderà dall’età del bambino al momento della sottoscrizione. Avrà scadenza massima di 18 anni se viene sottoscritto al momento della nascita e via via inferiore all’avvicinarsi della maggiore età. La scadenza massima sarà quindi di 18 anni e la scadenza minima di 18 mesi (potrà essere sottoscritto al massimo entro 16 anni e 6 mesi del minore). Il titolo cadrà in prescrizione trascorsi 10 anni dalla sua scadenza (compimento 18esimo anno minore).

Un buono a misura di “regalino”

Chi sottoscrive un buono a favore del minore potrà investire qualunque cifra, anche piccola, a partire da 50 euro, quindi il buono fruttifero per i minori è a misura di “regalino” da parte dei nonni o di un parente o amico di famiglia. Esiste però un importo massimo sottoscrivibile che è pari a 1 milione di euro.

Non è previsto nemmeno nessun costo per la sottoscrizione e il rimborso, salvo gli oneri fiscali. Come per i titoli di stato, anche i buoni fruttiferi hanno una tassazione agevolata del 12,5% ed in più non sono soggetti ad imposta di successione.

(Teleborsa)