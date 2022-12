Rinviata la presentazione del libro di Giannelli. Ma chi è indisposto fra Draghi, Fontana e Marchetti?

Appuntamento rinviato col libro di Giannelli

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella positivo al Covid-19, il premier Giorgia Meloni con l’influenza. E ora si apprende che per una “improvvisa indisposizione degli ospiti” non si terrà l’incontro previsto per oggi pomeriggio dedicato al volume pubblicato da Emilio Giannelli con Paolo Conti Un’Italia da vignetta che raccoglie i lavori più belli del disegnatore.

Dal Corriere della Sera fanno sapere che “la presentazione del volume si sarebbe dovuta svolgere alle 18 del 12 dicembre nella Sala Buzzati del «Corriere» a Milano con — oltre agli autori — Mario Draghi, Luciano Fontana e Piergaetano Marchetti“.

La Fondazione Corriere della Sera, organizzatrice dell’evento, fa sapere che, «a fronte dell’improvvisa indisposizione degli ospiti, l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi». Chi è indisposto tra Draghi, Fontana e Marchetti? Non sarà uno scherzo di Giannelli?