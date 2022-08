Il closing del Milan a RedBird

Firmato il closing dell’operazione da 1,2 miliardi di euro che porterà definitivamente il Milan nelle mani di Gerry Cardinale e del suo private equity RedBird. Ma a far sussultare i tifosi rossoneri è stata l’indiscrezione lanciata dal Financial Times, che ha rivelato come a fianco di RedBird ci saranno investitori prestigiosi per il panorama sportivo mondiale. Il primo partner sono i New York Yankees, tra le squadre più prestigiose e conosciute del mondo della Major League Baseball americana. La seconda è il Main Street Advisors, fondo di investimento di Los Angeles, che vede un coinvolgimento indiretto anche di LeBron James, forse il più famoso giocatore di basket dai tempi di Michael Jordan.

Proprio sul coinvolgimento di James si è scatenato sui social un piccolo fraintendimento. James non è coinvolto direttamente nell’operazione, ma è semplicemente uno degli investitori del fondo americano. Al suo fianco ci sono anche altre figure del jet set a stelle e strisce, come il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake. In ogni caso rappresentano un bel colpo per Cardinale, sia dal punto di vista del sostegno economico all’operazione sia da quello del marketing e di crescita potenziale del brand a livello mondiale. La partecipazione delle due realtà americane nell’operazione dovrebbe essere annunciata oggi insieme al closing dell’operazione.

Come aumentare i ricavi

Il coinvolgimento di un marchio come quello degli Yankees rappresenta un possibile volano per il brand Milan. Sono tra i più grandi marchi del mondo dello sport oltre che i più vincenti ed è valutato da Forbes 6 miliardi di dollari. La squadra di baseball è di proprietà della famiglia Steinbrenner da quasi 50 anni e non è restio a partecipare a operazioni su squadre di calcio. Gli Yankees, infatti, sono co-proprietari, insieme al City Football Group di Manchester, del New York City Fc, la squadra a stelle e strisce di calcio della galassia che ruota intorno al Manchester City.

Il coinvolgimento della squadra di baseball è stato possibile grazie al forte rapporto che Cardinale ha sviluppato con il marchio. Il fondatore di RedBird infatti ha lavorato con i New York Yankees per decenni, anche durante i suoi anni alla Goldman Sachs come consulente e investitore per la nascita del canale sportivo della squadra Yes Network. L’obiettivo è far crescere i ricavi del club italiano. Tra le possibilità ventilate c’è anche la trasmissione delle partite del Milan su Yes Network e accordi con Amazon.