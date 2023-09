Alibaba affonda dopo le dimissioni a sorpresa del numero uno Zhang

Alibaba affonda

Giornata difficile per Alibaba, crollata ad Hong Kong del 3% dopo che il colosso cinese dell’eCommerce ha annunciato le dimissioni a sorpresa del Ceo Daniel Zhang. E’ stato quindi chiamato Eddie Yongming Wu per assumere la carica di Presidente ad interim e Ceo dell’unità cloud e Ceo dell’azienda, con effetto immediato.

Mercati spiazzati

Le dimissioni di Zhang non erano certo attese dal mercato, che ha reagito con un certo pessimismo, poiché Zhang era destinato a guidate l’unità cloud nell’ambito dello spin-off previsto dalla riorganizzazione, che prevede la suddivisione delle attività in sei diverse aree.

Alcune vicine alla vicenda fonti hanno però riferito a Reuters che Zhang resterà nell’orbita della società, che investirà 1 miliardi di dollari in un fondo tecnologico creato da Zhang.

Successore di Jack Ma

Nel frattempo, Alibaba ha assicurato che porterà avanti come previsto lo spin-off dell’unità cloud, che avrà un team di gestione separato e continuerà a perseguire l’obiettivo di una quotazione separata.

Zhang era arrivato in Alibaba nel 2007 e aveva svolto un ruolo chiave nella crescita del gruppo, distintosi con le rinomate iniziative dei “Singles Day”, una trovata di marketing di grande successo, che ha imposto la big cinese in tutto il mondo. Nominato Ceo nel 2015 il manager aveva poi assunto la presidenza nel 2019, succedendo per fasi al co-fondatore Jack Ma.