Rossetti (Open Fiber): la fibra in Italia non decolla? Ecco perché

Infatti, scrive ancora Rossetti, “solo il 20% delle unità immobiliari disponibili in Ftth ha adottato il servizio, e questo rappresenta un handicap competitivo, perché solo la fibra Ftth garantisce performance all’altezza dei servizi digitali che vengono via via sviluppati. La lentezza dell’adozione della rete in fibra a banda ultralarga in Italia ha tre cause principali: in primo luogo, nella telefonia mobile, i prezzi dei dati sono tra i più bassi al mondo e quindi il mobile viene spesso utilizzato come sostituto del fisso. Inoltre, nel fisso non c’è differenza di prezzo fra Fttc (linea in rame e fibra) e Ftth (ossia solo fibra). Inoltre i prezzi sono dell’Ftth tra i più bassi dell’Occidente, con una media di circa 27 euro a linea”.