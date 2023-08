Smartphone in crisi, le vendite globali al livello più basso degli ultimi 10 anni

Smartphone in crisi

I problemi dell’economia cinese si riflettono anche sul mercato degli smartphone. Secondo una analisi di Counterpoint Research, si prevede che le vendite di smartphone nel 2023 diminuiranno del 6% a 1,15 miliardi di unità, il livello più basso degli ultimi 10 anni.

A frenare sono soprattutto i mercati di Asia e Nord America. In Asia pesa il rallentamento dell’economia cinese mentre il Nord America continua a essere un freno per la ripresa globale, con un primo semestre deludente per il mercato smartphone che vedrà un calo a due cifre per l’intero anno. Nonostante il basso tasso di disoccupazione e il calo dell’inflazione, i consumatori sono ancora riluttanti ad aggiornare i propri dispositivi, spingendo in forte ribasso i tassi di sostituzione negli Stati Uniti e nel mondo.

Attesa per l’iPhone 15

“L’economia influenza il mercato – ha detto Jeff Fieldhack di Counterpoint research- Finora infatti il livello di aggiornamento dei nuovi smartphone sono minimi e quindi le persone sono poco spinte a nuovi acquisti. Stiamo però guardando al quarto trimestre con interesse dato che ci sarà il lancio dell’iPhone 15. E con una grande base installata di iPhone 12 , le promozioni sul 15 saranno molto aggressive, dato che molti clienti cercheranno di cambiare il loro smartphone”.

Il segmento premium non conosce crisi

Da sottolineare che il segmento degli smartphone più costosi, pur avendo numeri di vendita più piccoli ha sofferto meno il calo delle vendite. Per questo Apple, che ha modelli solo nel comparto premium è ben posizionata per guadagnare nuove quote di mercato soprattutto in Cina, almeno secondo le previsioni di Ethan Qi, direttore associato per il mercato cinese.

Il 2023 potrebbe segnare dunque l’inizio di una nuova era per Apple dato che il mercato premium si sta dimostrando molto resiliente. Inoltre grazie a una forte presenza negli Stati Uniti potrebbe diventare il numero uno a livello globale in termini di vendite di smartphone per la prima volta in assoluto. “Oggi Apple è più vicina al primo posto: stiamo parlando di uno spread che equivale letteralmente a pochi giorni di vendite- ha aggiunto Fieldhack.- ovviamente la società di Cupertino non dovrà incontrare problemi di produzione, come è invece accaduto l’anno scorso, perché in questo caso non riuscirebbe a raggiungere l’obiettivo”.