Ita, Lufthansa "guadagna" stando alla finestra

Più passa il tempo, più Ita diventa un affare per i tedeschi di Lufthansa. Così non sorprende il fatto che mentre i francesi tentano di bloccare l’operazione facendo lobby a Bruxelles, i tedeschi non muovano un dito. Nei termini dell’accordo, raggiunto a fine maggio, Lufthansa dovrebbe sborsare 325 milioni per il 40% della compagnia aerea nata dalle ceneri dell’ex Alitalia.

Mi auguro che il dossier Ita-Lufthansa venga concluso positivamente e il prima possibile” ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Spero che l’Europa agevoli e non complichi la vita a un’operazione importante per l’Italia”. Tuttavia è indubbio che i tempi si stiano allungano. Difficilmente il faro verde dell’Antitrust arriverà per fine anno. E di conseguenza la chiusra del deal dovrà ancora attendere.

Intanto lunedì i legali degli ex dipendenti Alitalia si sono dati appuntamento in Senato

Gli studi legali che difendono i dipendenti del Gruppo Alitalia Sai e Cityliner in AS hanno convocato una conferenza stampa in Senato (lunedì 9 ottobre ore 15 sala Nassirya) per illustrare perché l’art. 6 D.L. 131 del 29 settembre, appena varata dal governo, viola le prerogative del Parlamento, quelle della Magistratura e dell’Europa nonché la Carta Europea dei diritti dell’uomo. Il provvedimento stabilisce che non esiste infatti continuità fra Alitalia e Ita pregiudicando indirettamente le cause degli ex lavoratori della compagnai di bandiera che stanno uscenedo vittoriosi dai tribunali italiani.

A chiarire i punti dolenti del provvedimento in conferenza ci saranno i legali Andrea Bordone, Massimiliano Bezzi, Riccardo Bucci, Gianluca Caputo, Danilo

Conte, Riccardo Faranda, Sergio Galleano, Carlo Guglielmi, Giuseppe Marziale, Pier Luigi Panici, Alessandro Rizzo, Patrizia Totaro, Saverio Uva.