Sas, Air France-Klm acquista il 20% nell'ambito della riorganizzazione

Sas, la compagnia aerea di bandiera di Danimarca, Norvegia e Svezia, ha raggiunto un’importante risultato nel processo di Chapter 11 negli Stati Uniti, selezionando Castlelake, Air France-Klm e Lind Invest, insieme allo Stato danese, come consorzio vincitore nel processo di sollecitazione di investimenti nella società.

Operazione da 1,1 miliardi di dollari

La struttura della transazione concordata prevede un investimento totale nella Sas riorganizzata corrispondente a 1,175 miliardi di dollari (12,925 miliardi di corone svedesi), di cui 475 milioni di dollari (5,225 miliardi di corone svedesi) in nuove azioni non quotate e 700 milioni di dollari (7,7 miliardi di corone svedesi) in debito convertibile garantito, nonché un rifinanziamento di 500 milioni di dollari (5,5 miliardi di corone svedesi) da parte dell’attuale prestito a termine debitore di Castlelake.

Allo Stato danese il 25,8%

Secondo i termini della transazione, Castlelake detiene il 32% del capitale e il 55,1% del debito convertibile; lo Stato danese detiene il 25,8% del capitale e il 29,9% del debito convertibile; Air France-Klm detiene il 19,9% del capitale e il 5% del debito convertibile; Lind Invest detiene l’8,6% del capitale e il 10% del debito convertibile; il restante 13,6% del capitale viene distribuito e detenuto da alcuni creditori, che potrebbero ricevere un recupero di capitale.

Nell’ambito della transazione, Sas dovrebbe unirsi all’Alleanza SkyTeam, di cui Air France-Klm è membro fondatore, e uscire dalla Star Alliance.

Air France-Klm rafforzerà così la propria presenza nei mercati scandinavi. La cooperazione commerciale con Sas andrà a beneficio dei clienti scandinavi attraverso una connettività estesa e un accesso più ampio alla rete mondiale di Air France-Klm.