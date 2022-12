Caviro, anno record per i vini della cantina romagnola. Il giro d'affari 2022 sale di oltre il 7%

Il 2022 si chiude in deciso miglioramento

Per le cantine romagnole Caviro l’anno si chiude con un giro d’affari da 417 milioni di euro, segnando un incremento del 7,1% rispetto all’anno precedente. L’esercizio, chiuso al 31 agosto scorso, ha registrato una performance estremamente positiva con un utile da 9,6 milioni.

Il risultato ha consentito al gruppo di rafforzare la propria struttura finanziaria: il patrimonio netto è stato portato a quota 136 milioni, in crescita del 10,7%. L’ebitda si è attestato a 36,2 milioni di euro, corrispondente all’8,7% del fatturato. Positiva anche la Posizione finanziaria netta (73,8 milioni di euro), in miglioramento rispetto allo scorso anno principalmente per effetto dei notevoli investimenti in economia circolare e sostenibilità.

L’azienda tiene salda la leadership di mercato in Italia

L’esercizio appena concluso conferma il primato di Carviro sul mercato nazionale. Merito soprattutto dei risultati di Caviro Extra, azienda con sede a Faenza, focalizzata sulla trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione che vanno dall’alcol ai fertilizzanti passando anche per l’energia. Nonostante il difficile scenario, il gruppo, che esporta in più di 80 Paesi, ha archiviato l’esercizio con un giro d’affari legato all’export pari a 123 milioni vendendo le sue bottiglie soprattutto in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Svizzera, in Germania e in Francia.

L’unione fa la forza anche nel mondo del vino

“Gli investimenti realizzati sul fronte della sostenibilità a sostegno del nostro modello di economia circolare ci hanno premiato anche nell’esercizio 2021-2022 – ha precisato Carlo Dalmonte, presidente di Caviro -. Una propensione all’innovazione continua che abbiamo confermato anche in questo esercizio con i forti investimenti nell’ambito del progetto Legàmi di Vite, il contratto di sviluppo che abbiamo presentato in qualità di capofila insieme ad altre 9 cantine della regione e che prevede investimenti complessivi per oltre 90 milioni di euro e un impatto occupazionale di circa 70 persone”.