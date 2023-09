TikTok, multa Ue da 345 milioni di euro per la violazione di dati riguardanti i minori

TikTok, multa Ue da 345 milioni di euro

L’Unione Europea ha inflitto una multa di 345 milioni di euro al social network TikTok per aver violato le sue norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle informazioni riguardanti i minori. Secondo quanto comunicato dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc), che agisce per conto della Ue, TikTok Technology Limited dovrà pagare “sanzioni amministrative per un totale di 345 milioni di euro” e adeguare le sue operazioni entro tre mesi.

Il Dpc ha aperto un’indagine nel settembre 2021 sul gruppo che oggi conta 150 milioni di utenti negli Stati Uniti e 134 milioni nell’Unione Europea. I reati in questione hanno riguardato il periodo compreso tra il 31 luglio e il 31 dicembre 2020. L’autorità irlandese rileva in particolare nella sua decisione che la registrazione dei minori sulla piattaforma è stata effettuata in modo tale che i loro account fossero definiti pubblici per impostazione predefinita.

TikTok non vigila sull’età di chi si collega

Altri problemi riguardano la modalità “connessione familiare”, che permette di collegare l’account TikTok di un genitore a quello del proprio adolescente. Secondo la decisione, la società in particolare non ha verificato se l’utente associato fosse effettivamente il genitore o il tutore. Inoltre, se la piattaforma è teoricamente riservata a utenti di almeno 13 anni, il Dpc ritiene che TikTok non abbia tenuto adeguatamente conto dei rischi che corrono i più giovani che comunque riescono a crearsi un account.

In un comunicato inviato all’Afp, TikTok ha detto di non essere “rispettosamente d’accordo con la decisione, in particolare con l’entità della multa inflitta”. L’azienda ha indicato che intende ora valutare i prossimi passi, senza esprimersi sulla possibilità di ricorrere in appello. Ha tuttavia precisato che le critiche della Commissione si concentrano su funzionalità e parametri che erano in vigore tre anni fa “e che abbiamo modificato”.

Ora tutti gli account dei minori di 16 anni sono ormai privati per impostazione predefinita e sono stati cancellati 17 milioni di account perché sospettati di appartenere a persone di età inferiore a 13 anni.