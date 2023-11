L'associazione consumatori Usa: "Auto elettrica poco affidabile"

Le auto elettriche sono o non sono meno problematiche delle loro analoghe endotermiche? All’interrogativo ha dato le prime risposte Consumer Reports, un’organizzazione non profit americana nata per difendere i consumatori. Nel suo annuale sondaggio sull’affidabilità delle auto esce sconfitta l’auto elettrica.

Intervistati 330 mila automobilisti

Il sondaggio, basato su interviste a oltre 330 mila proprietari di auto, pur limitato agli Stati Uniti, fornisce dei dati interessanti che si possono declinare anche su scala più vasta. In media, le nuove elettriche hanno il 79% di problemi in più rispetto ai veicoli tradizionali e le ibride plug-in il 146% in più. Fanno meglio le ibride (full e mild), con un 26% in meno. “I veicoli elettrici sono ancora agli albori come veicoli di massa, quindi non sorprende che i produttori, in generale, stiano ancora risolvendo dei problemi”, spiega Jake Fisher di Consumer Reports. – E come i nostri dati hanno costantemente dimostrato, i consumatori attenti all’affidabilità farebbero meglio a rinunciare a veicoli nuovi di zecca nel loro primo Model Year”.

Asiatiche le più affidabili

Il report segnala anche le criticità: i problemi per la ricarica e le batterie penalizzano le elettriche, ma la Tesla è in controtendenza con un numero relativamente inferiore di criticità in queste due categorie. Tuttavia, alla Casa di Elon Musk vengono associati dati negativi sul fronte di carrozzeria, vernice, finitura e sistema di climatizzazione. Per quel che riguarda le tipologie di veicolo, i pick-up full-size rimangono in fondo alla classifica, ma la categoria meno affidabile è rappresentata dai cassonati di medie dimensioni ed elettrici. Infine, i brand: secondo Consumer Reports, il primato dell’affidabilità generale è appannaggio dei costruttori asiatici, con Lexus e Toyota saldi ai primi due posti della classifica. Seguono Acura, Honda, Subaru, Mazda e Kia e il trio Mini, Porsche e Bmw.