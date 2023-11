Biesse risponde a rumors su M&A: nessun accordo vincolante sottoscritto

Biesse, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha comunicato che “nessun accordo vincolante è stato sottoscritto con alcuna controparte” dopo che Il Resto del Carlino ha scritto che entro la fine dell’anno dovrebbe completare l’acquisizione di una grossa società del nord Italia che opera nel campo del marmo e del vetro e che ha un fatturato che si aggira intorno di 125 milioni di euro con circa 400 dipendenti.

Valutare le opportunità

Biesse precisa tuttavia che, “in conformità al proprio piano industriale e di crescita, anche per linee esterne, è attento a valutare ogni opportunità in tutti i settori in cui opera, sia in Italia sia all’estero”. Il titolo, partito in forte rialzo nelle prime battute sulla scia dei rumors, ha ripiegato dopo le precisazioni e si avvia alla chiusura in lieve calo.