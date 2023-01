Promotor, vendite auto in panne anche nel 2023 per colpa degli incentivi all'elettrico

Dati Promotor, le vendite dell’auto non saliranno nel 2023

Il mercato dell’auto continuerà a soffrire anche nel 2023, anno in cui si stima per l’Italia l’immatricolazione di 1,5 milioni di veicoli, un livello inferiore del 21,7% rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia. È quanto prevede il Centro studi Promotor, secondo il quale il mercato italiano dell’auto é ancora di fronte a una ’emergenza.

Per Gian Primo Quagliano, presidente del Centro studi Promotor, tale situazione è dovuta anche “il fatto che gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche o con emissioni di Co2 molto contenute previsti nello scorso anno sono rimasti in gran parte inutilizzati in quanto non rispondenti alle esigenze del pubblico”.

Nel 2022 gli stessi livelli del 1978

Nel 2022 le immatricolazioni in Italia sono state 1.316.702, un livello pari a quello del 1978. La riduzione del mercato rispetto al pre-Covid per Promotor, inoltre, ha comportato anche un’altra emergenza. La mancata sostituzione delle auto più vecchie (l’età media del parco circolante in Italia é salito a 12 anni e 2 mesi quando nel 2007 era di 7 anni) che porta a maggiore inquinamento e minore sicurezza stradale. A questo si aggiunge una terza emergenza dettata dalla transizione energetica.