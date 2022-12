Ita, più passa il tempo più il prezzo scende: Lufthansa ora la valuta 450 milioni. Offerta per la minoranza

Il gioco al ribasso di Lufthansa

Sembra un lontano ricordo – e parliamo di non molti mesi fa – quando le tre cordate rimaste a contendersi Ita pare valutassero la compagnia nata dalla ceneri di Alitalia poco meno di un miliardo e mezzo di euro. Più i giorni sono passati, più le incertezze del governo Draghi (soprattutto del Mef) sono aumentate e più il prezzo è andato giù. La prima svolta si è avuta quando la cordata composta da Msc, con un ruolo predominante, e Lufthansa è uscita di scena. O meglio, è stata scalzata nelle preferenze del governo dall’offerta del fondo americano Certares che infatti ha avuto l’esclusiva per circa un mese.

Poi l’arrivo del nuovo governo e gli americani che nella sostanza escono di scena a causa – così pare – della mancanza di un socio industriale disposto a entrare direttamente nel capitale della nuova compagnia. Infatti né Air France (sulla quale in verità si sono sempre nutrite poche speranze) né Delta Airlines hanno mai dato una reale apertura in questa direzione. Così alla fine sono rimasti i tedeschi di Lufthansa che non avendo concorrenti stanno giocando al ribasso.

Offerta in arrivo

Dovremmo essere finalmente arrivati al dunque con l’offerta ufficiale che è attesa nelle prossime ore. Offerta che pare non supererà i 200 milioni per circa il 40% del gruppo. Lo schema è quello giù utilizzato per Brussels Airlines nel 2009. Ingresso in minoranza con opzione per poi prendere il resto. Al di là dei diversi aspetti tecnici che sicuramente andranno affrontati, il dato poco equivocabile riguarda il crollo della valutazione complessiva di Ita che è passato da poco meno di un miliardo e mezzo a poco meno di 500 milioni. L’auspicio è che si arrivi a dama entro fine anno o inizio 2023 altrimenti i saldi potrebbero continuare anche fuori stagione.