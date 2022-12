Ex giornalista con il fidanzato italiano: chi è Eva Kaili, vicepresidente a Bruxelles fermata per il caso mazzette dal Qatar

L’intervento sul rispetto dei diritti umani in Qatar

La presunzione di innocenza innanzitutto. Certo, che a riascoltare con il senno del poi le dichiarazioni di Eva Kaili, l’eurodeputata socialista greca e vicepresidente del Parlamento europeo, fermata per l’inchiesta di Bruxelles per corruzione e riciclaggio legata alle presunte mazzette ricevute da parlamentari europei di spicco per favorire l’assegnazione dei mondiali di calcio in Qatar, qualche domanda sorge spontanea. “La Coppa del Mondo in Qatar – diceva in un intervento in Aula dello scorso 21 novembre – è la prova di come la diplomazia dello sport può portare a una storica trasformazione di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo”. L’intervento era legato alla situazione dei diritti umani nel contesto della competizione iridata. Mentre lo scorso primo novembre la Kaili aveva incontrato il ministro del Lavoro qatarino Ali bin Samikh Al Marri, «accogliendo con favore l’impegno» di Doha «per i diritti dei lavoratori».

In attesa che le indagini facciano il loro corso, vale la pena dare qualche informazione in più sull’ex giornalista nata a Salonicco che riveste un ruolo importante nelle indagini anche per il legame a doppio filo con l’ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri, tra i quattro italiani fermati. Francesco Giorgi, il fidanzato italiano della Kaili dal 2020, a sua volta fermato, è stato infatti per anni assistente dello stesso Panzeri e poi è diventato il collaboratore dell’europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino.

Dal giornalismo al Parlamento greco

Prima di intraprendere la carriera politica la Kaili è stata una nota giornalista di Mega Channel dal 2004 al 2007 e consulente per la strategia di comunicazione di società farmaceutiche e di gruppi media ellenici. Alle elezioni greche del 2007 è stata eletta membro del Parlamento: la più giovane deputata del suo partito, il Pasok. Ha mantenuto il suo seggio alle elezioni nazionali del 2009 fino al 2012. Quindi l’avventura in Europa. Membro dell’Europarlamento dal 2014, è stata tra le altre cose vicepresidente per Strategia dell’innovazione, Ict, Tecnologia, Imprese, ESG e Medio Oriente. Ed è stata la prima donna presidente dell’organismo di valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA) del Parlamento europeo 2017-2022.