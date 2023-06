Soros lascerà il controllo del suo impero al figlio Alex

George Soros, investitore miliardario diventato filantropo, starebbe cedendo al figlio minore Alexander Soros il controllo del suo impero da 25 miliardi di dollari. E’ quanto scrive il Wall Street Journal, citando le parole proprio del rampollo del magnate americano. Le partecipazioni aziendali di Soros includono la sua Open Society Foundations senza scopo di lucro, che è attiva in oltre di 120 paesi in tutto il mondo e dona circa 1,5 miliardi di dollari all’anno per sostenere i diritti umani e promuovere la crescita delle democrazie in tutto il mondo.