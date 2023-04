Nomine, intesa fatta sulle partecipate pubbliche

C’è l’accordo sulle nomine pubbliche

Sulle nomine delle partecipate di Stato il pacchetto dovrebbe essere chiuso. Lo riferiscono fonti di governo. Le indicazioni del governo per i vertici delle ‘big’ dovrebbero arrivare nel tardo pomeriggio, a mercati chiusi, e senza grosse sorprese rispetto ai nomi circolati negli ultimi giorni.

In mattinata si vociferava di una nuova riunione a Palazzo Chigi nel pomeriggio, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerazione, dunque la lista sarebbe pronta per essere resa nota già nelle prossime ore

Nessuna spartizione

“Le nomine arriveranno, tutto verrà fatto in tempo. Faremo bene, l’importante è puntare sulla qualità” ha detto il vicepremier Antonio Tajani, lasciando la cerimonia per i 171 anni dalla fondazione della Polizia di Stato.

“Sulle rimostranze della Lega, per quanto ci riguarda, non è una questione di partito, nè di chi è amico di chi. Si tratta di avere nelle più importanti società quotate del Paese ad e presidenti di alto livello. Quello che conta è la competenza, non è la lottizzazione che non porta da nessuna parte. Ciascuno fa le sue proposte che poi vengono valutate in base all qualità” ha concluso.