Affitti, Caltanissetta la meno cara: 100 metri quadri a 300 euro al mese

Affitti, Caltanisetta la meno cara

Gli affitti in Italia sono alti specie nelle grandi città come Milano e Roma dove la distanza dal centro storico gioca la differenza. In centro città, infatti, può costare fino a 11 volte quello in periferia. Distanziandosi dal centro gli affitti sono ovviamente più bassi. Inoltre se si preferiscono i piccoli comuni attorno alle grandi città, o immobili in campagna il risparmio è assicurato.

Milano la più cara

E dunque l’affitto fuori città, anche se sommato al costo dei trasporti pubblici o privati, risulta certamente più conveniente di una locazione in centro. Ovviamente ci sono eccezioni. Infatti se Milano è la città con gli affitti più alti, tra le cittadine, Caltanissetta risulta essere quella con i prezzi più bassi per le locazioni immobiliari. Qui affittare un appartamento di 100 metri quadrati, in zona centrale, può costare anche solo 300 euro. E un trilocale di medie dimensioni addirittura 200 euro.

Prezzi che, se rapportati a quelli di altre città italiane, soprattutto del nord, corrispondono alle sole spese condominiali. E dunque chi lavora in smart-working potendo quindi scegliere in quale città e in quale regione vivere potrebbe avere un buon vantaggio nello scegliere una città di residenza come Caltanissetta rispetto a Milano Roma, Firenze, Venezia, Torino e quasi tutte le altre città italiane.

In Europa il record di Skopje e Pristina

Ovviamente allargando il campo ci sono città più grandi, soprattutto nell’est europeo dove è possibile vivere godendo di un costo degli affitti e della vita più basso rispetto all’Italia. Secondo uno studio le 10 città dove è possibile vivere in centro affittando anche oltre 100 metri quadri a prezzi possibili sono: Skopje, Macedonia del nord 391 euro mensili, Pristina, Kosovo 417 euro al mese, Iasi, Romania 415 euro, Brasov, Romania 490 euro, Timișoara, Romania 517 euro, Minsk, Bielorussia 603 euro, Lodz, Polonia 616 euro, Cluj-Napoca, Romania 734 euro.