Diasorin vede scendere del 10% l'utile. Giù in Borsa (-3%)

Diasorin vede scendere del 10% l’utile 2022

DiaSorin ha diffuso i dati finanziari del 2022. Inoltre, il management ha fornito la nuova guidance per il 2023 elaborata a tassi di cambio costanti. La società di diagnostica – quotata al FTSEMib – ha terminato lo scorso anno con ricavi netti per 1,36 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto agli 1,24 miliardi registrati nel 2021; a parità di tassi di cambio il giro d’affari sarebbe salito del 2,4%. Il management ha segnalato che la variazione è conseguenza del positivo andamento di tutte le linee di business e dell’inclusione di Luminex nel perimetro di consolidamento, parzialmente compensata dall’atteso calo nelle vendite Covid; in particolare, il contributo complessivo di Luminex ai ricavi di gruppo nell’intero esercizio è stato pari a 386 milioni.

Margine operativo lordo in calo del 5,3%

Al contrario, il margine operativo lordo adjusted è diminuito del 5,3%, passando da 543,1 milioni a 514,2 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è scesa dal 43,9% al 37,8%, primariamente a causa dei minori ricavi Covid, che nel 2021 avevano generato un’importante leva operativa, solo parzialmente compensata dall’inclusione di Luminex nel perimetro di consolidamento. A cambi costanti l’Ebitda adjusted sarebbe sceso dell’11%. L’utile netto adjusted si è ridotto del 10,7%, passando da 356,9 milioni a 318,7 milioni di euro; l’utile netto è stato pari a 240,1 milioni di euro.

A fine 2022 l’indebitamento netto di DiaSorin era sceso a 907 milioni di euro, rispetto ai 985,9 milioni di inizio anno, in seguito alla generazione di cassa operativa nell’esercizio, al netto del pagamento di dividendi per 57 milioni e dell’acquisto netto di azioni proprie per 160 milioni.

Nell’intero 2022 le attività operative dell’azienda hanno generato un flusso di cassa di 389,3 milioni di euro, mentre gli investimenti sono stati pari a 232 milioni.

Ricavi e margini in calo nel 2023

Diasorin ha anche reso nota la guidance 2023. La società di diagnostica prevede di chiudere l’esercizio con ricavi in calo del 14%. A parità di perimetro di gruppo, i ricavi sono stimati in calo di circa l’11%, di cui ricavi al netto del business Covid e molecolare respiratorio in aumento tra il 4% e il 6%, ricavi business molecolare respiratorio in contrazione di circa il 20% e ricavi Covid per circa 60 milioni di euro (circa -75% rispetto al 2022).

L’Ebitda adjusted margin è stimato al 34%. Il management di DiaSorin ha proposto la distribuzione di un dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) di 1,1 euro per azione, in leggero aumento rispetto agli 1,05 euro assegnati lo scorso anno.

Questa mattina Intesa Sanpaolo ha ridotto il target price di Diasorin da 125,8 euro a 102 euro con un giudizio Hold. Il titolo Diasorin è in calo del 3% a 98,68 euro.