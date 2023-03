Ferretti Group compra un cantiere a Ravenna e prepara lo sbarco a Piazza Affari

Ferretti Group si prepara alla Borsa di Milano

Ferretti Group punta dritta verso la Borsa di Milano e nel frattempo completa l’acquisizione di un cantiere navale a Ravenna. La notizia, che può fare piacere agli investitori, è che il Consiglio di amministrazione della società, nota in tutto il mondo per i suoi yacht, ha appena deliberato di procedere con la doppia quotazione su Euronext Milan.

Ferretti Group, infatti, è già quotata a Hong Kong. L’eventuale dual listing sarà subordinato ora ai vari passaggi regolamentari, tra cui l’approvazione da parte di azionisti, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e le condizioni di mercato, che potrebbero esserci al momento della quotazione. Ma, seppur la strada sia quindi tutt’altro che semplice, un primo importante passo è stato fatto.

Il nuovo cantiere a Ravenna

Intanto, però, la società si è portata a casa un cantiere navale a San Vitale, in provincia di Ravenna. L’acquisto prevede un investimento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali seguiranno ulteriori 40 milioni nel prossimo triennio, per realizzare nuovi spazi produttivi e un centro di ricerca e sviluppo.

Una volta pienamente operativo, il nuovo impianto aumenterà la capacità produttiva di circa il 20%. “L’acquisizione dell’area è il mantenimento di una promessa. Abbiamo trovato a Ravenna la giusta casa per i Wally a vela e per l’espansione dei nostri altri marchi – ha commentato Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group -. Scegliamo ancora una volta l’Italia, investiamo per rafforzarci, ma anche per tenere alta la bandiera di un’industria simbolo del nostro Paese, quella della nautica di lusso”