Generali in lizza per gli asset sudamericani di Liberty Mutual

Generali in lizza per gli asset di Liberty Mutual

Generali vuole ampliare il business in Europa ma allarga lo sguardo anche al Sud America. Secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg, Liberty Mutual starebbe valutando la possibile cessione dei propri asset nell’area. In particolare, potrebbero finire sul mercato le attività in Brasile, Cile, Colombia ed Ecuador. Un pacchetto che, secondo le prime stime, potrebbe valere complessivamente un miliardo di dollari e che interessa anche al Leone di Trieste. La cifra è la stessa pagata lo scorso anno dal gruppo assicurativo statunitense per rilevare State Auto Group, compagnia danni con sede a Columbus in Ohio, ma operativa in più stati e con un portafoglio premi di 2,3 miliardi di dollari. Sulla scorta di questa operazione sarebbe dunque in agenda una sorta di razionalizzazione del portafoglio che passerebbe dalla revisione della propria presenza in Sud America.

Obiettivo futuro le attività in Europa

Ma non solo. Sul tavolo ci sarebbe anche il tema Europa: Liberty Mutual starebbe infatti valutando anche la valorizzazione dei propri asset in Spagna, Portogallo e Irlanda. E pure in questo caso, i principali big assicurativi europei starebbero considerando il dossier. E tra questi, si immagina, potrebbe esserci anche Generali che vanta una presenza di peso sia in Spagna che in Portogallo e avrebbe dunque l’interesse a rafforzarsi ulteriormente. Il valore dell’operazione si aggirerebbe ancora una volta attorno al miliardo di dollari.

Ma il condizionale è d’obbligo perché al momento, sul mercato, è trapelata solo l’intenzione di Liberty Mutual di rivedere la propria esposizione geografica mentre non sono noti né i numeri né l’effettivo perimetro della eventuale operazione di dismissione di asset. D’altra parte, non risulta sia ancora stato avviato alcun percorso formale di vendita. In aggiunta va detto che, allo stato, i due dossier viaggerebbero su binari separati.