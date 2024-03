Passo avanti di Piazza Affari. Per gli analisti banche ancora ok

L’indice sale di mezzo punto

Chiusura positiva per le borse europee, con Piazza Affari che termina in rialzo dello 0,46%, trainata dai titoli bancari. A sostenerli, oltre al solito appeal speculativo, è la permanente incertezza sui tassi d’interesse: anche se i mercati scommettono su un primo taglio a giugno, le banche centrali continuano a mostrarsi caute e studiano l’evoluzione dell’inflazione. “La situazione attuale non sta seguendo percorsi standard e riteniamo che i prezzi caleranno più lentamente rispetto ad altri cicli nel passato”, ha spiegato proprio oggi Philip Lane, capo economista della Bce, parlando all’Imperial College Business School di Londra. In ogni caso, anche l’adozione da parte di Fed e Bce di una politica monetaria meno restrittiva non comporterà un calo di qualità nei risultati delle banche, almeno sulla carta.

Risiko bancario

Il gap creato dai margini interesse in discesa “sarà colmato dalle commissioni e dagli altri buffer di ricavi”, ha spiegato appena due giorni fa l’a.d. di Unicredit Andrea Orcel, che ha anche aperto alla possibilità di utilizzare parte del capitale in eccesso per operazioni di M&A. Un altro tema che scalda i titoli del settore che hanno tratto beneficio dalle stime degli analisti dei Kbw In questo contesto, Mps ha terminato in testa al Ftse Mib in rialzo del 4,32%. Acquisti anche su Unicredit (+2,2%), Banca generali(1,9%) e Mediolanum (1,99%).Bene Pirelli (+3,7%), mentre sul fronte opposto Cucinelli (-7,96%), che ieri ha dato i conti, affonda insieme al lusso europeo. Male anche Diasorin (-4,1%), dopo i risultati 2023, e Tim (-0,68%), con l’accordo tra le concorrenti Swisscom e Vodafone. Sul valutario, l’euro scambia a 1,0886 dollari (da 1,0887 del closing della vigilia). La moneta unica vale anche 162,27 yen (da 161,33), mentre il cambio dollaro/yen è a 149,05 (da 148,11). Stabile il prezzo del petrolio, con il Wti aprle a 81,2 dollari al barile (-0,01%%) e il Brent maggio a 85,4 (+0,04%). Sale del 3,8% il gas naturale ad Amsterdam a 27,05 euro al megawattora. Lo Spread Btp-Bund si attesta a 126 punti base.