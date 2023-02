Borsa Milano subito in rialzo con Tim e le banche. Angelo Moratti vende Saras

Le azioni Unicredit sono all’undicesimo rialzo consecutivo

Piazza Affari subito in rialzo aspettando la Bce nel pomeriggio L’indice delle nostre blue chip, con un miglioramento dell’1,1% si porta a ridosso di quota 27 mila che rappresenta il nuovo massimo da 12 mesi. La strada sembra spianata per quota 28 mila. Corrono le Tim (+11%) elettrizzate dalla notizia che il fondo Kkr ha presentato un’offerta non vincolante per la rete. Sono ben richieste anche le St, in rialzo di oltre il 3%. Stellantis, dopo i numeri sulle immatricolazioni italiane, mette a segno un +0,6%. Eni, invece, cede lo 0,9%, mentre il mercato si interroga sulle indiscrezioni in base alle quali la società avrebbe allo studio la cessione di una quota della controllata Plenitude prima del collocamento in Borsa Fuori dal paniere principale Saras perde quasi il 5%, dopo l’operazione di Angel Capital. Brillano le banche

UNICREDIT

La trimestrale ha provocato uno scossone positivo convincendo gli analisti a ritoccare decisamente al rialzo le stime di profitti del settore. Unicredit (+1,7%, 18,39 euro) sale da quasi due settimane in maniera consecutiva, +37% da inizio anno, spingendosi sui top da maggio 2018. La corsa non sembra destinata a fermarsi presto.. Solo stamattina due grandi griffe della finanza come Goldman Sachs e Jefferies hanno alzato il target price a 25,25 euro (da 19,50) e a 24,50 euro (da 21).