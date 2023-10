C'è lavoro e benessere. Salgono i tassi. Scendono le Borse

L’Europa apre la seduta in rosso con il sell-off sui bond. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,48% a 27.351 punti. A Parigi l’indice Cac 40 cede lo 0,54%, A Londra il Ftse 100 arretra dello 0,3% mentre a Francoforte il Dax perde lo 0,7%.

L’impennata dei rendimenti, sottolineano gli analisti di Unicredit, pesa sul sentiment generale sia nell’azionario sia nell’obbligazionario I listini Usa pagano i solidi dati sul mercato del lavoro che fanno temere nuove strette monetarie della Federal Reserve e il caos al Congresso degli Stati Uniti con la sfiducia dello speaker della Camera Kevin McCarthy finito nel mirino di alcuni deputati repubblicani in un momento cruciale come quello del dibattito sul bilancio federale. La legge di bilancio Usa, infatti, deve essere approvata entro il 17 novembre ma ora, con l’attuale vuoto di potere alla Camera, anche quel termine è a rischio.

Anche i listini asiatici sono sotto pressione. Tokyo ha ceduto oltre due punti percentuali e Hong Kong sta arretrando dell’1% circa. Diversi rappresentanti della Federal Reserve hanno ribadito la previsione di mantenere i tassi di interesse elevati molto a lungo e questo ha alimentato la tensione sul mercato obbligazionario spingendo il decennale americano vicino al 4,9% di rendimento, mentre in Europa il Bund si avvicina al 3% e il BTp italiano al 4,91%.

VALUTE

Sul mercato valutario, l’euro resta in area 1,04 dollari e scambia in linea con il livello segnato ieri alla chiusura dei mercati continentali (1,0459). In calo il prezzo del petrolio: il Brent dicembre scende a 90,72 dollari al barile, il Wti novembre a 88,99. Gas naturale in rialzo dell’1,7% a 37,7 euro al megawattora.

ENERGIA

Prezzo del gas in leggero rialzo in apertura ad Amsterdam: i futures salgono dello 0,58% a 37,2 euro al megawattora