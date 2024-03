Piazza Affari senza sprint. Saipem non si ferma. Spread scende ai minimi

Chiudono all’insegna della cautela le Borse Europee, nella prima seduta di una settimana ricca di eventi macro, primo fra tutti la decisione della Bce sui tassi d’interesse (giovedì) e l’audizione del presidente della Fed Powell al Congresso americano (mercoledì). Dopo la corsa delle ultime settimane, che ha portato Wall Street, Tokyo e lo Stoxx600 Europe ai massimi storici, gli investitori aspettano indicazioni dall’economia cinese, con l’apertura domani del Congresso annuale del Partito comunista, ma anche da quella occidentale, con i numeri sulla disoccupazione americana (venerdì), utili per provare a indovinare le prossime mosse della Fed. In questo contesto, il Ftse Mib di Milano termina a +0,07%. Lo spread si contrae a 141 punti base, il livello più basso da due anni.

Il terzo BTP Valore si è chiuso con una raccolta di 18,3 miliardi di euro, in linea con le attese. Il dato del deficit/Pil del 2023 è stato rivisto al rialzo al 7,2%, per effetto dell’impatto del superbonus.

Bund decennale al 2,40%.

Titoli in evidenza

Piaggio -6% Chiude il 2023 con un utile netto di 91,1 milioni di euro, il risultato migliore di sempre, in crescita del 7,3% rispetto al 2022. I ricavi si attestano a 1,99 miliardi di euro, in flessione da 2,09 miliardi al 31 dicembre del 2022. Il margine lordo industriale è pari a 574,7 milioni, in crescita del 3,6%. Il Cda ha deliberato la distribuzione del saldo sul dividendo di 8 centesimi di euro per azione (in aggiunta all’acconto di 12,5 centesimi pagato a settembre scorso), per un dividendo totale dell’esercizio 2023 di 20,5 centesimi.

Saipem +5%. Morgan Stanley alza il target price a 2,6 euro. Banca Akros alza il target a 3 euro.

Diasorin +1,5%. Il Liaison Plex, uno dei test molecolari che gli analisti attendevano in approvazione negli Usa entro fine 2024, è stato approvato dalla FDA con alcuni mesi di anticipo. La società ha diffuso ieri sera un comunicato per dare conto della novità riguardante un prodotto rivolto a un potenziale mercato di quasi tre miliardi di dollari, a oggi, è la francese Biomerieux a dominare questo ambito dei test.

Leonardo +2%, nuovi massimi pluriennali.

Ferrari -2%. Citi taglia a Sell, target price 329 euro.

Nexi -3%.

Moncler -1%. Stifel alza il target price a 62 euro.

Fincantieri -4%. MF riporta che la società sta valutando la possibilità di comprare attività nel settore della difesa. Per raccogliere le risorse, i vertici ipotizzano anche la possibilità di un aumento di capitale da 400 milioni di euro.