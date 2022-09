Quanto costano i funerali di Elisabetta II

È ormai l’evento dell’anno, pur essendo un funerale. Un momento di grande commozione l’addio alla Regina Elisabetta II che coinvolge tantissime persone costerà ai britannici diversi milioni. Sì perché giuste le lacrime, ma il conto totale – il più salato della storia britannica – sarà a carico dei contribuenti. Per ora nessuna cifra ufficiale, ma si parla di 7,5 milioni solo per la sicurezza.

Sette milioni solo per la sicurezza

L’ultimo funerale di Stato organizzato nel Regno Unito risale al 1965 ed era quello di Winston Churchill. In eventi come questi è essenziale un apparato di sicurezza super efficiente. Ecco perché la gestione è stata affidata, oltre ai servizi segreti di Sua Maestà, anche ad altri corpi, provenienti dagli Stati Uniti e dal mondo. Che collaborano nei controlli. Un ex ufficiale della sicurezza reale ha rivelato che i costi stimati per la sicurezza superano i 7,5 milioni di dollari. Una cifra superiore a quella sborsata per il matrimonio di William e Kate. A questo si aggiungono poi i costi indiretti, con la chiusura di molte attività e negozi nel giorno delle esequie. Ma il governo dovrà anche contare le entrate dal turismo.

Giovanni Paolo II e Kennedy: gli altri funerali a peso d’oro

Sono vari nella storia i funerali a peso doro. Quello di Giovanni Paolo II è uno di questi. Costò quasi 6 milioni di euro nel 2005. Fu un evento dall’impatto globale, trasmesso in mondovisione: solo in Italia raggiunse lo share del 90%. Il rito fu seguito dal vivo da 300mila persone, assiepate tra Piazza San Pietro e Via della Conciliazione. Fra i politici invece la palma va John Fitzgerald Kennedy: all’epoca, nel 1968, la cifra sborsata per piangere il presidente assassinato fu di 6,5 milioni di dollari.