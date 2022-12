Superbonus, proroga per i condomini solo se la delibera è stata fatta entro il 18 novembre

Le condizioni per la proroga del Superbonus

La proroga al 31 dicembre 2022 per poter beneficiare del Superbonus al 110% vale solo per i condomini. A condizione però che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata prima del 18 novembre 2022. E’ quanto emerge dall’emendamento del governo alla legge di bilancio, che modifica le diposizioni del decreto aiuti quater.

Per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, invece, la Cila deve essere stata presentata entro il 25 novembre. E per i condomini che al 25 novembre hanno effettuato la Cila le delibere assembleari devono essere state adottate tra il 19 e il 24 novembre 2022.

Sigarette, l’aumento si riduce

Non solo Superbonus: un un altro emendamento del governo spunta anche la riduzione dell’aumento previsto per le sigarette. Accompagnato però da un contemporaneo aumento delle confezioni di trinciato. Per un pacchetto di prezzo medio (circa 5 euro) l’aumento previsto inizialmente di 20 centesimi scende a circa 10-12 centesimi. Il mancato gettito, di circa 48 milioni, viene coperto aumentando il tabacco trinciato: per le confezioni più diffuse il rincaro sarà di circa 40 centesimi.

La Meloni: “C’è chi vorrebbe l’esercizio provvisorio”

Intanto il premier Giorgia Meloni rassicura: la manovra sarà approvata nei tempi previsti. “Chi evoca l’esercizio provvisorio cerca l’esercizio provvisorio. Per quanto ci riguarda andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà la legge di bilancio nei tempi previsti”.