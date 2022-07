I risultati di Mediaset in Spagna

Mediaset Spagna nel primo semestre del 2022 ha ottenuto un utile di 95 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Europa Press”, il fatturato del gruppo è sceso del 2 per cento nella prima metà dell’anno, raggiungendo i 415,2 milioni di euro, a causa di una riduzione del 5 per cento dei ricavi pubblicitari, ma ha compensato parte di questo calo con una riduzione del 10,3 per cento dei costi operativi e con la crescita delle altre attività (+30,5 per cento).

L’azienda ha ottenuto un margine operativo lordo (Ebitda) di 106 milioni di euro, che rappresenta un calo del 6,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sebbene questo indicatore sia cresciuto del 16,5 per cento nel secondo trimestre.