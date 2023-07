Piazza Affari chiude in lieve calo. Mps e Fineco non si fermano

Seduta in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede lo 0,31% a 28.786 punti dopo aver toccato i nuovi massimi dal 2007. Per il momento la resistenza a quota 28 mila resiste. Nel vcaso fosse superata si aprirebbero le porte verso quota 30 mila e poi, forse, 32 mila. Il supporto a 26,600 sembra ormai un ricordo. La settimana si chiude con un miglioramento del 3%. In evidenza salle società dell’high tech, +5,7% e delle materie prime, +5,5%. Nessun indice settoriale chiude in negativo.Oggi sugli scudi Mps che ha chiuso in progresso dell’1,64% e Fineco (+1.64%). Ben comprata anche Ferrari (+1,38%), mentre la flessione del petrolio hh portato giù Eni (-1,59%) e Saipem (-1,6%), reduce da un’ottava in forte rialzo. Il finale è stato a 1,44 euro. La resistenza a 1,5 euro si sta mostrando difficile da uiperare.

Male Banco Bpm (-1,95%), Unicredit (-0,8%) e Bper (-0,9%) che rifiatano dopo alcune sedute molto positive. Invece Tim dopo un buon exploit chiude in crescita dello 0,5%, in attesa di conoscere l’esito della cessione di Netco.