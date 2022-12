Trump diventa un supereroe e guadagna 4,5 mln in 24 ore con le figurine

Le figurine di Donal Trump

Si sente un supereroe Donal Trump. O probabilmente lo si è sempre sentito e lo sta semplicemente esplicitando anche attraverso i gadget. L’ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha appena lanciato online una serie di figurine che lo ritraggono come un eroe della Marvel. Un’edizione limitata delle carte digitali, che lo ritraggono con tanto di mantello e cintura con la scritta ‘Trump Champion” messe in vendita a 99 dollari l’una.

Trump ha assicurato i fan che le figurine sono “un’ottima idea per Natale”. Risultato? In meno di 24 euro sono andate a ruba tutte le 45mila copie digitali realizzate dal sito, che le ha messe in vendita. Oltre al Trump supereroe c’era l’ex presidente in versione trader di Borsa, cacciatore o cosmonauta. Acquistandole tutte le 45 card differenti si vinceva anche un biglietto per partecipare alla cena di gala con Trump nel sud della Florida.

È stato lo stesso Trump a presentare le sue figurine, incoronazione virtuale di quella che lui ha definito una “straordinaria vita e carriera”. “Non aspettate, finiranno veramente in fretta”, aveva detto l’ex presidente preveggente. Ovviamente non sono mancati gli sfottò, ricordando come il Trump supereroe abbia già ufficializzato la sua candidatura alla Casa Bianca per il 2024.