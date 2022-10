Cingolani si smarca dal nuovo governo: «Per me finisce qui»

Il ministro alla Transizione ecologica Cingolani

Per quanto riguarda l’esperienza di governo “per me è sicuramente la fine”, perché “c’è un tempo per i tecnici e un tempo in cui il Parlamento si deve riappropriare delle sue prerogative”. Chiaro e conciso il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, stoppa qualsiasi ipotesi di un suo ingresso nel nuovo esecutivo targato Giorgia Meloni. Intervenendo ai Green talk di Rcs Academy ha aggiunto serafico: “Credo di aver fatto quello che potevo”.

Nessun bis, quindi. Nessun secondo giro. A chi lo vedesse in dirittura d’arrivo nella nuova squadra di governo ha tarpato le illusioni. Il ministro uscente è poi tornato a parlare del tema chiave di questi giorni di tensioni sul gas: il price cap. Probabilmente sarà “un intervallo entro il quale il Ttf potrà variare senza avere questi picchi di volatilità assurdi. E su questo stiamo convergendo. Credo si potrà giungere ad una conclusione, con un po’ di compromesso, che contribuirà a limitare i costi”, ha riferito.

Sulla necessità dei rigassificatori in Italia non ha dubbi. “È fondamentale che i rigassificatori vengano messi in funzione il prima possibile perché ne va della sicurezza nazionale”, ha spiegato. E il primo deve essere quello di Piombino, per Cingolani. “È urgentissimo che all’inizio del prossimo anno ci sia il primo rigassificatore di Piombino ed entro l’inizio del 2024 il secondo”, ha concluso.