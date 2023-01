Berlino ride: l'indice Zew sulle aspettative dell'economia sale di 40 punti. Un bene anche per l'Italia

Berlino ride con l’indice Zew

La Germania ride. L’indice Zew, che misura le aspettative degli analisti sullo sviluppo dell’economia in Germania, a gennaio è balzato di 40,2 punti rispetto al mese precedente a +16,9. Si tratta del valore più alto dal mese di febbraio, un valore che supera decisamente le aspettative del mercato che parlavano di un meno 15. Motivi? Da una parte c’è fiducia sulla possibilità che l’inflazione abbia raggiunto il picco e fa ben sperare da questo punto di vista il miglioramento della situazione energetica con i massimali sui prezzi dell’energia imposti dal governo tedesco e dall’altro il miglioramento dei dati sull’export grazie all’abolizione delle restrizioni anti-Covid da parte della Cina.

Circa il 41,6% degli analisti intervistati ha previsto un’accelerazione dell’attività economica nei prossimi mesi, mentre il 33,7% non prevede cambiamenti e il 24,7% si aspetta un peggioramento. Nel frattempo, l’indicatore che misura l’attuale situazione economica è leggermente aumentato di 2,8 punti a -58,6. Una buona notizia per l’Italia, visto che le economie dei due Paesi sono connesse. Non è un mistero che i due sistemi di produzione sono fortemente integrati tra di loro con l’Italia che resta un importante fornitore di prodotti intermedi e beni capitali alle imprese tedesche. La caduta della produzione manifatturiera tedesca frena quindi le esportazioni italiane e quindi se le aspettative di crescita di Berlino migliorano può sorridere anche Roma.