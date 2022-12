Sciare low cost in Lombardia: 58 euro tutto compreso con Trenord e Snowit

Come sciare low cost in Lombardia: una giornata sulle nevi di Aprica e Valmalenco a 58 euro tutto compreso. L'iniziativa di Trenord e Snowit.

Sciare low cost in Lombardia

Andare a sciare low cost in Lombardia con i treni della neve. L’idea è di Trenord che insieme alla piattaforma Snowit ha lanciato una proposta che comprende Treno più navetta e skipass per i comprensori sciistici Aprica&Corteno e Valmalenco a 58 euro per una giornata e 86 per due.

Certo l’orario di partenza non è comodissimo: i treni previsti sono due alle 6 e 20 e alle 7 e 20. In compenso verso le 10,30 si è già sulle piste da sci con lo skipass pronto e gli eventuali panini nello zaino. E la sera entro le 20,30, volendo anche prima 19 e 30 si ritorna a Milano Centrale. Da sottolineare che la piattaforma Snowit, specializzata per gli sport invernali, consente anche di prenotare sci e scarponi e le lezioni di sci.

I rincari

Una opportunità per sciare low cost visti i rincari sugli abbonamenti giornalieri che hanno colpito tutti i comprensori sciistici. A Bormio ad esempio il giornaliero in altissima stagione costa 52 euro, a Courmayeur 61. Ma anche in Valmalenco a prezzo pieno, senza sconti o convenzioni come quella con Trenord, il prezzo del giornaliero è di 48 euro.

Le proposte dei “Treni della neve” per la prossima stagione invernale sono state presentate dal direttore commerciale di Trenord Leonardo Cesarini e dal fondatore di Snowit Pasquale Scopelliti.

Le offerte estive

Trenord, durante l’estate, aveva proposto i pacchetti Gite in treno che comprendevano il biglietto ferroviario e una attività nella destinazione prescelta. Ossia il biglietto di entrata a Gardaland per Desenzano e il biglietto con le società di navigazione laghi.