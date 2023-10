Billoo, l'app delle bollette si prepara ad un nuovo round per crescere

Billoo, l’app delle bollette

La metà delle bollette dell’energia controllate ha dei problemi: conti sbagliati, addebiti non dovuti, ritardi nelle comunicazioni. È un mercato potenzialmente ancora illimitato quello che ha davanti Billoo, l’app che dal 2019 controlla le fatture dell’elettricità e aiuta famiglie e imprese a risparmiare. Un tema quanto mai caldo, in questo momento, in vista dell’arrivo dell’inverno e dei nuovi rincari.

Come funziona l’app Billoo

Da inizio anno sull’app si sono registrati 35mila clienti e 33mila sono state le bollette controllate. Gli utenti scaricano Billoo sul cellulare e caricano il pdf della fattura. La tecnologia controlla i numeri e segnala le eventuali anomalie. Volendo si può anche cambiare il fornitore con un click verso uno più conveniente. Perché la metà dei conti caricati ad oggi presenta errori, con risparmi potenziali per le famiglie di almeno 400/500 euro all’anno.

Per le imprese il servizio è, invece, più dedicato, con un consulente che analizza i consumi, anche delle diverse sedi, e lavora per trovare una soluzione migliore. “Controllare le fatture dell’energia elettrica è un po’ come fare il tagliando dell’auto – spiega Giovanni Baroni, che nel 2019 ha fondato la startup -. Una volta all’anno andrebbe fatta questa verifica per vedere se le spese sono corrette e in linea con i prezzi del mercato”.

Baroni, che è anche vicepresidente di Confindustria, di energia se ne intente. Ha fondato anche la X3Energy, attiva dal 2000 proprio nel settore. Ed è stato proprio questo il punto di partenza, che l’ha portato a credere nell’app delle bollette. Per il lancio di Billoo, che ha sede a Parma, ha raccolto un milione, che gli hanno permesso di strutturare la startup e sviluppare meglio il software per controllare gli errori nelle fatture. Oggi per l’app, che è stata anche recentemente selezionata dallo Unicredit Start Lab, lavorano 15 persone (con l’obiettivo di arrivare a 20 a regime) e chiuderà l’anno con circa 500mila euro di fatturato.

Le prospettive di crescita

Le previsioni parlano di una crescita a doppia cifra, con il 2024 che dovrebbe toccare il milione di ricavi e il break even nel 2026. Per finanziare la crescita servirà un nuovo round di capitali, con l’obiettivo di raccolta tra i 4 e i 5 milioni. “Abbiamo di fronte un mercato enorme, fatto da 52 milioni di contatori – aggiunge Baroni -. La chiave alla quale ci affidiamo per il nostro successo è lo sviluppo tecnologico, che renderà davvero unica la nostra app”.

Il futuro di Billoo guarda al mercato internazionale e va anche oltre il mondo delle bollette. Con la possibilità di proporre ai clienti tutti i prodotti legati all’efficienza energetica, dai pannelli fotovoltaici all’illuminazione, e i servizi fintech, che consentano, ad esempio, la rateizzazione dei consumi, quando arriva una bolletta troppo salata. “Abbiamo ancora tantissime funzioni da sviluppare. Il nostro obiettivo è continuare ad investire per rendere sempre più grande Billoo”, conclude Baroni.