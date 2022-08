Le centrali nucleari in Italia

Una a Torino Vercellese, una Caorso (dove c’era già), un’altra a Monfalcone e una a Chioggia. E poi ancora: una a San Benedetto del Tronto, una a Termoli, una a Brindisi, una a Palma di Montechiaro. Un lungo elenco che percorre tutto lo Stivale e che comprende anche Scansano Jonico, Garigliano, Borgo Sabotino, Montalto di Castro, Scarlino, Oristano. Sono le 14 località dove potrebbero nascere le nuove centrali nucleari in Italia.

Il nucleare in Italia

La gola profonda del piano per il ritorno dell’atomo nel nostro Paese è Angelo Bonelli, co portavoce di Europa Verde. Sostiene di aver elaborato la mappa sulla base del vecchio programma nucleare e su alcuni criteri tra cui la disponibilità di grandi quantità di acqua per raffreddare i reattori. Un vero sasso nello stagno di questa campagna elettorale, nella quale il ritorno al nucleare ha già creato due fazioni avverse. Da una parte il Pd e il Movimento 5 Stelle, contrari alle centrali. Dall’altra il centrodestra e Azione a favore.

“Oggi facciamo un’operazione verità: rendiamo pubblici i siti in cui verrebbero realizzate le centrali nucleari che Calenda e Salvini propongono e che non hanno il coraggio di dire. Questo programma costerà oltre 280 miliardi di euro, e non dicono chi metterà i soldi”, le parole rilasciate da Bonelli all’agenzia di stampa AdnKronos. Nelle località citate è già iniziata la levata di scudi.