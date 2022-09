In Brasile è record per le importazioni di armi da fuoco

Ottantamila armi da fuoco in un solo mese. È questo il numero di pistole e fucili importate dal Brasile tra luglio ad agosto. Un valore così non si vedeva da 25 anni. E c’è una spiegazione ben precisa. I pistoleri verdeoro temono che, qualora Jair Bolsonaro perdesse le elezioni, la nuova politica di Inácio Lula Da Silva determini un cambiamento di rotta.

Paura di Inácio Lula

La notizia è stata riportata da Valor Economico. Secondo il quotidiano a luglio sono state importate 40 mila unità, mentre il mese successivo 39.389. L’aumento drastico di importazioni si inserisce nel contesto della flessibilizzazione della vendita ai privati promossa proprio da Bolsonaro. Una politica che non piace a Lula e che con molta probabilità verrà arginata con un cambio al governo. Secondo alcuni esperti gli importatori stanno anticipando gli acquisti per timore di chiusura delle dogane. Ovviamente solo per le armi.