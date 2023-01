I futures di Wall Street cominciano la settimana al piccolo trotto, Cina chiusa per il Capodanno

Futures di Wall Street al piccolo trotto

I tassi della Fed sn visti in rialzo dello 0,25%. Wall Street è attesa partire con gli indici stabili. Venerdì dopo tre giorni di rosso, Wall Street è riuscita finalmente a tirare un respiro di sollievo. A New York, il Dow Jones ha guadagnato l’1% a 33.375 punti, l’S&P 500 pù 1,85% a 3.971 punti e Nasdaq il 2,7% a 11.140 segnando la migliore seduta da novembre. Il rialzo settimanale è stato dell’1,3%.

Diversi banchieri insistono che quest’anno i tassi dovranno raggiungere almeno il 5%. Il governatore Christopher Waller ha spiegato tuttavia che la banca centrale potrebbe essere “abbastanza vicina” a un punto in cui i tassi sono “sufficientemente restrittivi” per raffreddare l’inflazione, dando forza all’azionario. Waller ha anche detto che lui sarebbe a un aumento di ‘soli’ 25 punti base nel prossimo meeting il primo febbraio. Questo ha dato forza ai listini.

LE STELLE DI WALL STREET

ALPHABET (GOOGLE)

89,54 +4,85 usd. Da inizio 2023: +9,70%. La società che controlla Google ha annunciato il licenziamento di circa 12.000 dipendenti, pari al 6% della sua forza lavoro. La notizia, drammatica per i dipendenti, è però stata accolta bene dalla borsa. Scommette sulla riduzione dei costi per preservare i margini di profitto. Il consenso degli analisti raccolto da Bloomberg riscontra 45 Buy, 4 Neutral, 0 Sell. Target price medio 127 usd. Acquisti alla prima chiusura oltre 110 usd. Target scalettati a 125 e 150 usd. Chiudere sotto 80 usd.. Prima della casa madre di Google, altri colossi tecnologici americani, come Microsoft, Meta e Amazon, hanno annunciato licenziamenti massicci negli ultimi mesi.

GOLDMAN SACHS

341,84 usd -2,54% dopo che il Wall Street Journal ha riferito che la Fed sta indagando sulle attività di Consumer Business.

NETFLIX

310 Usd +4,56%. Il 2022 è terminato a -48%, peggior bilancio annuale dal 2011. Credit Suisse ha alzato il TP a 291 $ da 271 $ La promozione segue la pubblicazione dei risultati del dell’ultimo 2022, che hanno superato le aspettative del mercato. Il consenso Bloomberg registra: 25 Buy, 23 Neutral, 4 Sell. Target price medio a 332 usd. Un anno fa era a 521 usd. Da inizio anno il titolo ha guadagnato il 14% ma il movimento non rappresenta l’ inversione del trend ribassista. Il segnale sulla rottura di 340 usd con il target verso 400 usd. Stop sotto 267 usd.

PHILIP MORRIS

Jefferies ha rilasciato un giudizio positivo con Tp 118Usd. In base alle previsioni aggiornate all’11 gennaio, vediamo l’esercizio 22 “sostanzialmente in linea” con le aspettative del terzo trimestre di PM. L’aspetto più importante sarà quello delle aspettative per l’anno ‘23, soprattutto perché si tratta della prima stims dopo l’acquisizione di Swedish Match. A questo proposito, ci aspettiamo una produzione molto forte (tranne la Russia) per l’anno a venire, sia al netto dei fattori di cambio che in termini di fatturato, grazie all’attenuazione dei venti contrari.

REGENERON

JP Morgan ha alzato il giudizio sul titolo a Interessante da Neutral, stimando un rialzo di circa il 20%.

PROCTER & GAMBLE

Jefferies Tp a 166,00 Il secondo trimestre di è stato misto con un modesto calo delle vendite (+5% società di riferimento +5,7%),

TESLA

120,84 Usd +4,62% La produzione nello stabilimento di Gruenheid,(Berlino) dovrebbe essere accelerata per ridurre i tempi di attesa dei clienti, ha affermato il ministro dell’Economia dello Stato in cui si trova l’impianto. Sembrerebbe quindi che la riduzione dei prezzi abbia funzionato.

ASIA

La borse del Giappone e dell’India salgono in questo inizio di settimana segnato dalla chiusura per la festività del Capodanno lunare della maggior parte dei mercati finanziari. Il Nikkei di Tokyo guadagna l’1,2%.